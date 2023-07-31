Владелец IKEA и ТЦ «Мега» продал штаб-квартиру в России Фото: REUTERS

Шведская компания Ingka Centres, которая владеет сетью магазинов IKEA и торговыми центрами «Мега», решила продать свою штаб-квартиру в России. Об этом пишут «Ведомости».

Сообщается, что компания продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк» на улице Ленинградской в Химках, где была расположена штаб-квартира, а площадь этого составляет 42 тысячи квадратных метров. Сделку подтвердили два консультанта, которые ранее работали с Ingka Centres.

Новым владельцем здания стала фирма «КЛС-Химки», которая принадлежит Григорию Саакяну и Аркадию Даниеляну. Дальнейшие планы на использование данной недвижимости пока неизвестны.

Собеседники издания заявили, что Ingka Centres надеялась получить за свой комплекс около 4 млрд рублей. Специалисты оценили этот актив в 4-6,3 млрд рублей.

Напомним, в начале июня этого года в Новгородской области завод, производивший мебель для магазинов IKEA, возобновил работу под новым брендом - «Экстраверт». Кроме того, сообщалось, что до конца 2023 года в России планируют открыть арабский аналог IKEA - Home Box.