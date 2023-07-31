Офицер НАТО Атламазоглу: российский Ка-52 — эффективное оружие против ВСУ Фото: ТАСС

Использование российскими военными модифицированной версии боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» — эффективный способ остановить наступление Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.

— Вертолет стал одним из самых эффективных в боевых действиях благодаря своей прочной конструкции и ударной мощи, — подчеркнул Атламазоглу.

Он также отметил, что российские войска дают ВСУ серьезный отпор не только на земле, но и в воздухе. Авиация помогает наносить удары по украинским подразделениям. Офицер добавил, что российский боевой вертолет оказывает наибольшее влияние в сражениях.

Ранее в Министерстве обороны Британии признали, что российские «Аллигаторы» наносят колоссальный урон ВСУ. Они способны поражать не только живую силу противника, но и бронетехнику, а делать это вертолеты способны при любой погоде и в любое время суток.