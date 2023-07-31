Один человек погиб при столкновении грузовика с автобусом на Алтае Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Туристический микроавтобус столкнулся с грузовиком в Республике Алтай. Жертвами аварии стал один человек, а еще семь, в том числе и ребенок, получили травмы. Об этом в понедельник, 31 июля, заявил ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Чемальском районе … Произошло столкновение грузового автомобиля «Ассенизатор» Hino с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter», - сказано в заявлении ведомства, где также сообщили, что столкновение произошло в трех километрах от села Чемал.

Уточняется, что в микроавтобусе было 20 туристов, среди которых двое детей. Один человек умер по дороге в Чемальскую районную больницу.

На место ДТП направили шесть пожарных Чемальской пожарно-спасательной части № 5, а также там работают медики и правоохранительные органы. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, днем ранее, 30 июля, произошло другое ДТП с туристическим микроавтобусом, который столкнулся с грузовиком около города Аланья. В результате аварии погибли два человека, в том числе гид, а пострадали 12 человек. По версии правоохранителей, виновником был водитель автобуса.