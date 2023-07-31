ФСБ: трое россиян задержаны за передачу секретных данных «Правому сектору»* Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала по подозрению в госизмене троих жителей Воронежской области, которые передавали секретную информацию о российских военных объектах организации «Правый сектор»*. Об этом в понедельник, 31 июля, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации „Правый сектор“*», - приводит ТАСС заявление, сделанное в ведомстве.

В спецслужбах уточняют, что задержанные собирали данные о российских военных объектах, а также о транспортной инфраструктуре.

Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". Задержанным грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

Напомним, в понедельник, 31 июля, ФСБ также сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) за шпионаж в пользу Украины.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ