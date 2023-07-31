ФСБ: трое россиян задержаны за передачу секретных данных «Правому сектору»*
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала по подозрению в госизмене троих жителей Воронежской области, которые передавали секретную информацию о российских военных объектах организации «Правый сектор»*. Об этом в понедельник, 31 июля, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации „Правый сектор“*», - приводит ТАСС заявление, сделанное в ведомстве.
В спецслужбах уточняют, что задержанные собирали данные о российских военных объектах, а также о транспортной инфраструктуре.
Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". Задержанным грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.
Напомним, в понедельник, 31 июля, ФСБ также сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) за шпионаж в пользу Украины.
*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ