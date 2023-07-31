Этноэкспертиза в России: неправительственная или государственная?

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Его модератором выступил координатор Экспертного совета ПОРА Александр Воротников.

— Этнологическая экспертиза сегодня очень важна. Развитие Арктической зоны происходит уверенными темпами, несмотря на санкционные ограничения и геополитическую обстановку. Мы видим, что растёт грузопоток по Северному морскому пути, что развиваются новые проекты. Но всё это имеет и обратную сторону. Нагрузка на природные экосистемы возрастает. Соответственно, становятся всё более острыми вопросы регулирования проблем в традиционном природопользовании и взаимодействии с коренными народами севера, – заявил председатель правления ПОРА Николай Доронин.

Пожалуй, наибольшая практика применения этнологической экспертизы наработана в Республике Саха (Якутия), где действует региональный закон о такой экспертизе.

— За 13 лет в республике проведено 52 этнологические экспертизы, и на данный момент в работе ещё 8 проектов. Они касаются таких объектов, как газпровод “Сила Сибири” и космодром “Восточный”, – рассказала Яна Борисова, руководитель отдела по делам народов Севера, правовой и этнологической экспертизы регионального Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера.

У большинства экспертов не вызывает сомнения необходимость проведения подобных исследований. Однако их должный правовой статус, методология, ожидаемые результаты остаются предметом споров, из-за чего на сегодняшний день так и не принят федеральный закон об этнологической экспертизе.

Василий Захаров, главный менеджер департамента федеральных и региональных программ ПАО «Норникель», рассказал об опыте проведения этнологической экспертизы на Кольском полуострове. Она проходит в связи с планирующейся разработкой Колмозерского месторождения лития. На основании этнологической экспертизы – мероприятий должной осмотрительности – вырабатывается план взаимодействия компании с коренными народами. Он включает три составляющих: снижение возможного воздействия объекта на предпроектной стадии, компенсация ущерба и мероприятия в области устойчивого развития. В начале 2024 года по итогам этноэкспертизы планируется процедура получения от жителей района свободного предварительного осознанного согласия на реализацию проекта, поделился планами Захаров.

Подводя итоги дискуссии, Александр Воротников подчеркнул, что, несмотря на все существующие разногласия, этнологическая экспертиза становится реальным инструментом социально-экономического развития.

— В результате в такой экспертизе заинтересованы как компании, так и население, живущее на затронутых их деятельностью территориях. Это связано как с устойчивым развитием территорий, так и повышением ESG-рейтинга компаний, которое позволит бизнесу успешно работать и продавать свою продукцию за рубежом. Это напрямую связано с ростом доходов населения и территорий. И конечно, этнологическая экспертиза невозможна без этнологического мониторинга, – подытожил координатор экспертного совета ПОРА.

Проектный офис развития Арктики является оператором этнологической экспертизы на Кольском полуострове и, помимо этого, организует разработку сводной методологии неправительственной этнологической экспертизы. В 2020 году ПОРА выступил оператором этноэкспертизы на Таймыре.