Глава Кривого Рога Вилкул сообщил о взрывах в городе Фото: REUTERS

Глава Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул в понедельник, 31 июля, сообщил, что в городе произошли взрывы.

«Кривой Рог. Взрывы», - написал Вилкул в своих соцсетях.

Он призвал местных жителей не вести съемку происходящего, а также не выкладывать кадры в Сеть.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и ряде других областей страны.

Сайт KP.RU писал о том, что вечером, 30 июля, серия взрывов прозвучала в городе Херсон, который находится под контролем киевских властей. Так, местные СМИ сообщали, что взрывы раздавались в центре Херсона и в Корабельном районе города.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российская армия была вынуждена ответить на действия Украины в Донбассе. При этом, по словам российского лидера, в отличие от киевского режима, Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины.