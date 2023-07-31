Сотрудник ж/д охраны застрелил четырех человек в поезде в Индии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Констебль сил железнодорожной охраны устроил стрельбу в вагоне сверхскоростного экспресса Джайпур-Мумбаи, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе сотрудник полиции. Об этом сообщили в Западных железных дорогах.

«В результате... инцидента в поезде №12956 Джайпур-Мумбаи, сопровождавшем сверхскоростной экспресс, констебль Четан Кумар выстрелил в своего коллегу по сопровождению, старшего помощника субинспектора Тика Рама», - сказано в сообщении, где также заявили, что застреливший своего коллегу охранник держал пассажиров под прицелом.

По предварительным данным, кроме своего помощника жертвами также стали трое пассажиров. Сообщается, что после произошедшего стрелявший констебль пытался сбежать при помощи экстренного торможения поезда, однако его смогли арестовать силы железнодорожной охраны, а оружие было конфисковано.

На данный момент устанавливается причина стрельбы и ведется расследование.

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