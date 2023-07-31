ВСУ сбросили взрывчатку на территорию водоканала в Ясиноватой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска сбросили с беспилотника на территорию водоканала в Ясиноватой взрывчатку, начиненную металлическими шариками. Об этом в понедельник, 31 июля, заявил мэр города Дмитрий Шевченко.

«Очередная террористическая атака на Ясиноватую. Беспилотник ВФУ сбросил взрывное устройство устройство(начинённое металлическими шариками) на ПУ «Ясиноватаяводоканал» … Пострадавших нет», - написал градоначальник в Telegram-канале, отметив, что повреждения получила инфраструктура предприятия.

Напомним, днем ранее, 30 июля, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о падении в хуторе Дарагановка Неклиновского района украинского беспилотника, отметив, что были повреждены частный жилой дом, а также автомобиль.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью на воскресенье, 30 июля, украинские дроны атаковали две офисные башни в «Москва-Сити», из-за чего фасады на башнях Сити были незначительно повреждены.