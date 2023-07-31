Смолинский маньяк 14 лет держал в плену и насиловал девушку

Житель Челябинской области держал пленницу в своем доме в селе Смолино Фото: Вадим АРХИПОВ

В челябинском поселке Смолино сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего местного жителя, который 14 лет держал в плену в частном доме девушку. Все эти годы он насиловал ее под угрозой убийства.

По информации CHEL.KP.RU, на днях девушке удалось сбежать. Злоумышленник был пьян и поэтому забыл закрыть дверь в доме на замок.

По рассказам соседей, мужчина редко выходил из дома, поэтому его почти никто не видел. Он жил в одном доме вместе с матерью, которая, как предполагают местные жители, могла все знать, но защищала сына.

CHEL.KP.RU выяснил, что злоумышленник жил в поселке Смолино на улице Фестивальной в деревянном доме, разделенном на двух хозяев. В одной половине проживал мужчина, в другой – его мать.

Ранее сообщалось, что жительнице Краснодара удалось сбежать от насильника, который три дня удерживал ее в квартире. Вырваться из плена девушки удалось по случайным обстоятельствам – пока у злодея появились дела в городе, она услышала в подъезде соседей и позвала на помощь.

Сайт KP.RU рассказывал историю «лесопаркового маньяка», которого осудили за серию жестоких убийств в Челябинске. Так 20 лет назад в городе началась серия жестоких убийств, которые позже припишут «лесопарковому маньяку». 32-летнего охранника местного университета Алексея Корочкина задержали в 2004 году. Суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Однако убийства в городе продолжились.

ПОДРОБНЕЕ

«Обострилось психическое заболевание»: смолинского маньяка, который 14 лет держал девушку в плену, поместили в лечебницу

Смолинского маньяка, который 14 лет держал девушку в плену, поместили в психиатрическую больницу Челябинска (подробнее)