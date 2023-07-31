«Не хочу навязываться»: Галустян рассказал, что не общается с Харламовым

Михаил Галустян Фото: Борис КУДРЯВОВ

Михаил Галустян признался, что сейчас не поддерживает общение с Гариком Харламовым, отметив, что со временем они отдалились друг от друга.

Как заявил шоумен, в какой-то момент ему стало казаться, что он навязает свою компанию бывшему коллеге по КВН. По его словам, он перестал видеть какую-либо заинтересованность в контакте, прекратив дальнейшие общение.

«Сейчас мы практически не общаемся. Мне не хочется проводить время с тем, кто не хочет проводить время со мной. Это нормально, так бывает. Я не хочу навязываться ему, у него своя жизнь, и я с пониманием отношусь к этому. У нас хорошие отношения, которых нет», - рассказал актер в интервью Надежде Стрелец.

Тем не менее Галустян отметил, что среди коллег смог обрести близких друзей. Комик назвал Александра Ревву, Демиса Карибидиса и Вадима Галыгина.