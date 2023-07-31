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НовостиПолитика31 июля 2023 8:21

Балицкий: интенсивность обстрелов ВСУ Запорожской области снизилась вдвое

Солдаты ВСУ отказываются наступать из-за огромных потерь
Роман ПОЛОСИКОВ
Балицкий: интенсивность обстрелов ВСУ Запорожской области снизилась вдвое

Балицкий: интенсивность обстрелов ВСУ Запорожской области снизилась вдвое

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины стали в два раза реже обстреливать Запорожскую область. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

— За прошедшие сутки противник совершил 86 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Интенсивность обстрелов уменьшилась вполовину, наша оборона крепка, — говорится в сообщении.

Также Балицкий отметил, что украинские солдаты отказываются идти в наступление из-за огромных потерь. Многие начали сдаваться в плен, а командование продолжает бросать своих бойцов на убой.

Ранее врио губернатора Запорожской области уже отмечал, что ВСУ перестали предпринимать активные действия на Запорожском направлении и пытаются восполнить потери личного состава, привозя на позиции новых солдат, которых и дальше будут отправлять на убой.