В Госдуме заявили об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов заявил об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России.

Чернышов заявил, что организовал опрос среди отцов о проводимом с ребенком времени. По его словам, среднестатистический отец проводит со своими детьми 35 минут в день. «Результаты удручают. Папа как бы есть, но папы нет», - приводит РИА Новости заявление парламентария.

Депутат назвал ключевым фактором для сохранения семьи включенность мужчин в воспитание ребенка. «Папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто - лучшим другом», - заявил он.

Напомним, результаты одного из опросов показали, что половина россиян тратит каждый день по три - четыре часа на подготовку уроков с детьми. При этом каждый пятый респондент признается, что выполнение домашних заданий всегда проходит довольно напряженно. Опрошенные отметили, им просто надоело делать уроки вместе с детьми, выразив желание, чтобы школа сняла с них такую нагрузку.