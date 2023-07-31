Сергей Цивилев: «Кузбассовцы должны знать, как преображается регион, и какие изменения в нем происходят»

Фото: ako.ru

«Вместе с медийным сообществом мы осмотрели социально значимые объекты Новокузнецка, которые сейчас строят и ремонтируют. Блогеры и журналисты своими глазами увидели весь процесс и расскажут об этом людям. Кузбассовцы должны знать, как преображается регион, и какие изменения в нем происходят, поэтому важно такие пресс-туры проводить чаще», — сказал Сергей Цивилев.

В кардиодиспансере сейчас готовится строительство теплого перехода между двумя корпусами. Планируется ремонт отделения хирургии и абдоминальной онкологии с блоком трансплантации, отделения кардиологии для лечения больных с острым коронарным синдромом, неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, а также отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Помимо этого будет введен в эксплуатацию дополнительный ангиограф и открыта вторая рентгеноперационная. В реанимации отремонтируют стационар. В результате отделение увеличится в два раза — до 14 коек. Отремонтируют и расширят приемное отделение. На ремонт Новокузнецкого филиала кардиодиспансера из областного бюджета выделено 354 млн рублей.

Фото: ako.ru

«Работы проводятся постепенно, чтобы обеспечить возможность лечения пациентов. Несмотря на ремонт, в кардиодиспансере продолжают помогать больным, они не могут ждать. Ведется прием, действуют операционные, диагностические кабинеты, все жители региона по-прежнему могут обратиться за помощью сюда», — пояснил Сергей Цивилев.

Вместе с губернатором журналисты и блогеры осмотрели и площадь Защитников Донбасса. Здесь 3 августа, в годовщину гибели Героя России и Героя Донбасса Ольги Качуры (Корсы), будет зажжен Вечный огонь. Сергей Цивилев инициировал сбор предложений на платформе «Кузбасс Онлайн» по проведению церемоний зажжения Вечного огня в Новокузнецке и в Кемерове у Мемориала Воину-Освободителю. Направить свои предложения можно до завтрашнего дня.

Благоустройство площади пока продолжается. Вскоре здесь установят скульптурную композицию в память о Корсе. До конца сентября будет завершено обустройство фонтанных групп, спортивной зоны, мест для проведения концертных программ.