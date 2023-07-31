В Совфеде заявили о причастности Британии к теракту на Крымском мосту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецслужбы Великобритании причастны ко многим операциям Украины против России. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя причастность Соединенного королевства к теракту на Крымском мосту.

«Эта манера наносить подлые удары всегда была присуща Британской империи, поэтому ничего нового мы не узнали. Это их классический почерк», - приводит Lenta.ru заявление парламентария.

Джабаров выразил уверенность, что со временем будет известно о причастности Лондона и к другим операциям против Москвы. «Рано или поздно британцы ответят за все», - добавил он

Ранее издание The Grayzone заявило, что спецслужбы Великобритании могут быть причастны к теракту на Крымском мосту. Отмечалось, что британские разведчики подготовили план разрушения моста еще несколькими месяцев назад.

Напомним, Сеймур Херш заявил, что основную роль в обеих террористических атаках на Крымский мост играл офис президента США Джо Байдена. Как он отметил, применялись американские технологии.