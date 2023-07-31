Иран готов поддерживать любые инициативы по урегулированию конфликта на Украине

МИД Ирана: Тегеран поддерживает любые инициативы по решению конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тегеран готов поддерживать любые мирные инициативы, которые будут способствовать политическому урегулированию конфликта на Украине, в том числе и переговоры, которые хочет провести Саудовская Аравия. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

— Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования украинского кризиса, — сказал дипломат.

Напомним, что ранее стало известно, что Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по ситуации на Украине со странами Запада. Ожидается, что встреча может пройти 5-6 августа, а участие в ней примут чиновники из 30 стран, однако Россия там представлена не будет.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, а вся проблема заключается только в нежелании Украины.