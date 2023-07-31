Telegraph: Украина может остаться без поддержки США из-за выборов президента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев рискует потерять поддержку со стороны Вашингтона из-за предстоящих президентских выборов в США в следующем году. Об этом пишет обозреватель Telegraph Ричард Кемп.

«Сейчас Украина сражается не только с сильной российской армией, но и с предвыборными кампаниями в США», - сказано в статье.

Как отмечает Кемп, американские выборы однозначно играют против президента Украины Владимира Зеленского, поскольку для переизбрания Джо Байдену нужно добиться завершения украинского конфликта.

По словам обозревателя, продолжающееся противостояние между Москвой и Киевом лишит действующего американского лидера голосов избирателей. Кемп заявляет, что именно это станет причиной, из-за которой США начнут настаивать на мирных переговорах.

«Предстоящие выборы делают мирные переговоры неизбежными. Вероятно, Америка подготавливает для этого почву уже на протяжении многих месяцев», - заявляет обозреватель.

Напомним, ранее газета Politika написала, что неблагодарность Зеленского, а также его непонимание подчиненного статуса вынуждает страны Запада искать ему замену в Киеве.