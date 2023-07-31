Посольство России в США: инсценировки Запада продолжатся до достижения целей СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инсценировки, которые устраивают страны Запада для того, чтобы стравить братские народы и разобщить православных верующих, будут продолжаться до того времени, пока Россия не достигнет всех целей специальной военной операции (СВО). Такое заявление сделало посольство РФ в США.

«Подобного рода инсценировки, начавшиеся в Буче, очевидно, будут продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех целей СВО», - сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве напомнили, что большое количество американских средств массовой информации, в том числе газета Wall Street Journal, начали делать вбросы о том, что якобы Россия совершила целенаправленную атаку по Спасо-Преображенскому кафедральному собору во время ударов по военной инфраструктуре в Одесской области. В дипмиссии подчеркнули, что официальное заявление Министерства обороны РФ по факту случившегося было упомянуто вскользь, и журналисты даже не попытались разобраться в ситуации.

В то же время, в посольстве подчеркнули, что Запад стравил два братских народа, закрывая глаза на кампанию киевского режима против канонической Украинской православной церкви.

Ранее российское оборонное ведомство заявило, что наиболее вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российская армия была вынуждена ответить на действия Украины в Донбассе. При этом, по словам российского лидера, в отличие от киевского режима, Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины.