Медведев: отказ Украины от переговоров позволит довести спецоперацию до конца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказ Украины от проведения переговоров позволит довести специальную военную операцию России до конца. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, среди факторов, которые помогут Москве довести специальную военную операцию до конца, есть выдвижение Киевом «нежизнеспособной формулы мира», а также «недалекость» политического руководства Украины.

«Как же все-таки отрадно, что во главе разлагающегося трупа Украины стоят недалекие манкурты: коррумпированные дельцы и загашенные клоуны, которые молятся на заокеанских хозяев», - отметил политик, заявив, что «старший клоун» запретил Киеву проведение переговоров с Москвой.

Напомним, возглавляющий общественное движение «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал предложенную украинским президентом «формулу мира» неадекватной, заявив, что предложенные принципы доказывают стремление реализовывать план западных стран, а также неготовность Киева к переговорам.