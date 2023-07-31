Генеральное командование Польши: на границе с Белоруссией размещены снайперы

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Twitter польского командования появилось несколько фотографий военных со снайперским оружием, стоящих на фоне заграждения на границе Польши и Белоруссии. В подписи к фото говорится, что «снайперы – мастера разведки, навигации, работы с оружием, для них характерны уверенность в себе, терпение».

В свою очередь уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин написал в Twitter, что «на границе с Белоруссией по-прежнему опасно», а польские патрули «подвергаются нападениям со стороны агрессивных иностранцев».

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что спецслужбы Польши насильно выдворили мигрантов на территорию республики. В ведомстве отметили, что выдворение беженцев происходило с применением слезоточивого газа и физической силы, их заставили проследовать на белорусскую территорию через калитку, якобы предназначенную для животных.