Новая акция с сожжением Корана пройдет в Швеции 31 июля 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая акция с сожжением Корана запланирована на понедельник, 31 июля, у здания шведского парламента в Стокгольме.

О проведении новой демонстрации объявил участвовавший в предыдущих акциях сожжения Корана иракский беженец Салван Наджем. Шведская полиция выдала разрешение на проведение этой акции.

«Я буду сжигать Коран до тех пор, пока его не запретят», - приводит шведская газета Expressen заявление организатора демонстрации, который заявляет, что в сожжении Корана нет ничего противозаконного.

Напомним, после сожжения Корана в конце июня Наджем заявил о намерении повторить акцию, а также сжечь и флаг своей страны. Позже прошла разрешенная акция, в ходе которой он пинал священную книгу ногами.

Как писал сайт KP.RU, премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон назвал сожжение Корана неуместным, но законным. Евросоюз заявил, что такая акция является оскорбительной, однако добавили, что выступает за свободу выражения мнений. Тем временем СПЧ ООН принял резолюцию, которая осуждает сожжение Корана, а также иных священных книг.