Число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае выросло до пяти

Фото: Управление ГО ЧС и ПБ по Республике Алтай

Одна из женщин, госпитализированных после крушения вертолета Ми-8 на Алтае, скончалась в больнице. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как говорится в заявлении ведомства, женщина получила 90-95% ожогов тела, а ее состояние оценивалось как крайне тяжелое, и она находилась на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Таким образом, число погибших в результате падения вертолете на Алтае увеличилось до пяти.

На данный момент медработники оказывают помощь шести пострадавшим, четверо из которых были госпитализированы в Республиканскую больницу. Состояние госпитализированных врачи оценивают как стабильное, сообщая, что оно будет постепенно улучшаться.

Напомним, о крушении вертолета на Алтае в селе Тюнгур стало известно в минувшую пятницу, 27 июля. На борту в момент крушения было 16 человек. Как сообщалось, по предварительной информации, причиной падения могла стать ошибка пилотов.