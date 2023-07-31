Песков: Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР и встречи с Ким Чен Ыном

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах своего визита в Китай и встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах своего визита в Северную Корею и встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом в понедельник, 31 июля, проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, было общение уже у министра с президентом», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков пояснил, что Шойгу уже сделал соответствующие доклады, но добавил, что ему неизвестно, насколько они были детальными.

Официальный представитель Кремля также напомнил, что о всех важных визитах президенту докладывают незамедлительно.

Напомним, 25 июля 2023 года российская военная делегация во главе с Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику для того, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях.

В рамках визита российской делегации в КНДР Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном. На ней стороны обсудили вопросы национальной обороны и безопасности. Кроме того, они посетили выставку новых образцов оружия и техники, праздничный концерт, а также обменялись подарками.

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