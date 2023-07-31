Песков назвал ложью слова Зеленского о перемещении боевых действий в Россию

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слова президента Украины Владимира Зеленского, что боевые действия перемещаются на территорию России, являются ложью, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Эти слова ложь. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве. Также очевидно, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, бесцельно», – сказал он в ходе брифинга.

Напомним, накануне подполковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Тони Шаффер заявил о полном провале украинского наступления. По его мнению, это произошло из-за некомпетентности президента Владимира Зеленского.

Между тем в США высказали мнение, что усилившиеся попытки атак ВСУ могут указывать на начало нового этапа наступления Киева. Как заявил аналитик Института изучения войны Джордж Баррос, на начало нового этапа также может указывать информация, что украинское командование кинуло в бой батальоны, а также бригады полного состава.