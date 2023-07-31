Шойгу: приняты дополнительные меры защиты из-за терактов Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о принятии дополнительных мер по повышению защиты от нападений с воздуха и моря в связи с терактами Украины. «С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря», - заявил глава российского военного ведомства в понедельник, 31 июля, на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России.

Шойгу отметил, что интенсивность ударов по украинским военным объектам была в разы увеличена, в том числе по объектам, которые обеспечивают проведение подобных терактов.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал атаки на Москву и Московскую область беспилотниками актами отчаяния Киева, отметив теракты против гражданских объектов в России подтверждают сущность киевского режима.