Шойгу: ВС РФ освободили Ковалевку и Сергеевку на Краснолиманском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник, 31 июля, доложил о том, что Вооруженные силы (ВС) России освободили Ковалевку и Сергеевку на Краснолиманском направлении. Кроме того, по данным главы ведомства, освобождена железнодорожная станция Молчановка на Купянском направлении. «Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении», - заявил глава Минобороны РФ в ходе своего выступления на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Он добавил, что была освобождена и станция Молчановка на Купянском направлении.

Министр отметил, что российские военные вели себя отважно, активно и маневренно. По его данным, особо отличились 15-я мотострелковая и 238-я артиллерийская бригады, а также 234-й десантно-штурмовой, 31-й инженерно-саперный и 23-й истребительный авиационный полки.

Сайт KP.RU писал об освобождении российскими войсками населенного пункта Сергеевка. Это было сделано в ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин высказался об украинском наступлении. Он отметил, что ВСУ не имели успехов ни на одном из участков и понесли большие потери.