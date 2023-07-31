Россия подготовила проект по итогам встречи Путина с африканской миссией по Украине Фото: REUTERS

Москва подготовила свой проект заявления по итогам встречи президента России Владимира Путина с африканской миссией по Украине, которая состоялась в Санкт-Петербурге. Такое заявление в понедельник, 31 июля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что документ передан ЮАР.

Песков сообщил, что основные параметры прошедшей дискуссии будут внесены в совместное письменное заявлении, однако «это не подписной документ». По словам представителя Кремля, организатором данной инициативы выступил президент ЮАР Сирил Рамапоса, а Москва в свою очередь подготовила свой проект такого заявления, который был передан делегации Южно-Африканской Республики до их отъезда из Санкт-Петербурга.

«Как только будет совместное понимание, что текст согласован, юаровская сторона его опубликует», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ранее Путин назвал продуктивным обсуждение украинского кризиса с лидерами стран Африки, отметив также, что встреча пошла на пользу отношениям Москвы с африканскими государствами.