Пять гаражей разрушены из-за взрыва в Волгодонске

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Пять гаражей были разрушены при взрыве в одном из гаражных кооперативов Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил глава администрации Волгодонска Сергей Макаров.

«Уважаемые жители Волгодонска, сегодня в 9.07 в гаражном кооперативе по мира 15 произошел взрыв», - сообщил глава администрации.

По его словам, на данный момент основной версией о причине произошедшего является взрыв бытового газа.

«Никаких взрывных устройств нет», - отметил он, сообщив также, что на месте работает оперативно-следственная группа, а также вызвана дополнительная техника для разбора завалов.

Макаров также заявил, что сейчас под завалами находится хозяин гаража, который расположен в самом эпицентре.

В пресс-службе МЧС по Ростовской области версию о взрыве бытового газа подтвердили. «Повреждены пять гаражей, из них два разрушены полностью … От МЧС на место выехали восемь человек, задействованы две единицы», - сообщили в ведомстве.