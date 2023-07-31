ВКС России получили партию модернизированных истребителей МиГ-31 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны РФ партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31 для Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщили в пресс-службе корпорации.

«Нижегородский авиационный завод "Сокол" … передал Минобороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию. Работы выполнены в рамках гособоронзаказа», - приводит РИА-Новости заявление пресс-службы.

Как сообщается, истребители обладают теми же летно-техническими характеристики, что и были заложили в них при проектировании, однако эти самолеты получили «более широкие функции и возможности».

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что модернизация МиГ-31 стала одной из основных компетенций завода «Сокол». По его словам, в дальнейшем корпорация продолжит работу в рамках выполнения контрактов 2023 года.

Напомним, на прошлой неделе, 25 июля, ВКС России нанесли массированный удар по резервам украинских войск в Запорожской области. В результате был поражен ангар с техникой и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).