В России установили единую ставку НДФЛ для работающих из-за границы

Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для россиян, работающих удаленно Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится ряд поправок в Налоговый кодекс страны. Документ, опубликованный на сайте правовой информации, предполагает, в частности, введение единой ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто работает удаленно.

Согласно документу, НДФЛ в размере от 13 до 15% вводится в отношении сотрудников российских компаний, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера вне зависимости от их налогового резидентства. Для тех, кто работает штатно, закон начнет действовать с 2024 года, для остальных – с 2025 года.

Напомним, сначала правительство внесло в Госдуму РФ законопроект о повышении НДФЛ до 30% для уехавших российских граждан. Позже в министерстве финансов России сообщили, что ставка для работающих удаленно из-за рубежа должна сохраниться на уровне 13-15%.

28 июля 2023 года закон был одобрен Советом Федерации РФ. Тогда уточнялось, что по ставке 15% будут облагаться доходы в размере более 5 млн рублей в год.