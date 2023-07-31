Титановые грани и разъем USB-C: Стали известны детали конструкции нового IPhone

IPhone 15 оснастят титановыми гранями и разъемом USB-C Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая модель смартфонов от корпорации Apple – IPhone 15 Pro – будет оснащена титановыми гранями вместо нержавеющей стали, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.

В своей еженедельной рассылке Power On инсайдер рассказал, что выбор в пользу титана был сделан, чтобы облегчить ремонт смартфонов. Ранее Apple уже применяла этот металл в часах Apple Watch и осталась довольна его эффективностью, отметил журналист.

Также новый гаджет будет иметь менее острые края и матовое стекло на задней панели. Из других новшеств – разъем для зарядного устройства USB-C вместо Lightning, который используется в технике Apple с 2012 года. Ожидается, что это повысит скорость передачи данных по проводу, но есть опасения относительно неудобства для пользователей, привыкших к кабелю Lightning.

Кроме того, по словам инсайдера, смартфон получит улучшенную основную камеру с новыми линзами и эффектом Zoom, сенсорные кнопки с тактильной обратной связью. Линейка IPhone будет презентована осенью этого года.

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