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НовостиЭкономика31 июля 2023 11:05

Путин назвал развитие экономики базой для решения стоящих перед Россией задач

Путин также выразил надежду, что в диалоге с правительством найдутся решения, которые пойдут на благо страны
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин назвал развитие экономики базой для решения стоящих перед Россией задач

Путин назвал развитие экономики базой для решения стоящих перед Россией задач

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 31 июля, заявил о том, что развитие экономики является базой для решения задач, стоящих перед Россией. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, опубликованной на сайте Кремля.

"Но и в вопросах социального характера, экономического развития, экономика - база решения вообще всех задач, стоящих перед нашей страной", - сказал Путин, выразив надежду, что в диалоге с Правительством, как и прежде, будут найдены приемлемые решения, которые пойдут на благо развития страны.

Путин также выразил слова благодарности депутатам Госдумы РФ за поддержку в ключевых вопросах внешнего курса политики России и за работу, проделанную в весенней сессии.