Путин назвал развитие экономики базой для решения стоящих перед Россией задач Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 31 июля, заявил о том, что развитие экономики является базой для решения задач, стоящих перед Россией. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, опубликованной на сайте Кремля.

"Но и в вопросах социального характера, экономического развития, экономика - база решения вообще всех задач, стоящих перед нашей страной", - сказал Путин, выразив надежду, что в диалоге с Правительством, как и прежде, будут найдены приемлемые решения, которые пойдут на благо развития страны.

Путин также выразил слова благодарности депутатам Госдумы РФ за поддержку в ключевых вопросах внешнего курса политики России и за работу, проделанную в весенней сессии.