Патрушев: саммит в Вильнюсе подтвердил агрессивную сущность НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После саммита НАТО, прошедшего в июле в Вильнюсе, Альянс очередной раз подтвердил свою агрессивную сущность. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев на совещании в Карелии.

— Вопросы обеспечения безопасности на северо-западе страны приобретают особую актуальность в условиях активизации военной деятельности НАТО. Состоявшийся недавно в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность этой организации, — отметил Патрушев.

Также он подчеркнул, что на саммите были утверждены планы по наращиванию военной инфраструктуры Альянса рядом с границами России и увеличение группировки войск.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не понимает, зачем Запад пытается втянуть Украину в НАТО. Глава государства отметил, что это создает угрозу безопасности страны.