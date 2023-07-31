Патрушев: Украина ощущает вседозволенность из-за помощи англосаксов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев начинает чувствовать полную вседозволенность, а также безнаказанность на фоне военной помощи от англосаксов и использования украинского население в качестве расходного материала в борьбе с Россией. Такое заявление в понедельник, 31 июля, сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Англосаксы, преследуя цель добиться стратегического поражения России … значительно увеличили военную помощь неонацистскому киевскому режиму, который благодаря такой поддержке ощущает полную вседозволенность и безнаказанность», - заявил глава Совбеза РФ на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

Напомним, ранее западные СМИ стали обращать внимание на неблагодарность президента Украины Владимира Зеленского. Так, газета Politika написала, что, непонимание подчиненного статуса вынуждает страны Запада искать украинскому лидеру замену в Киеве. Журналистка Анна ван Денски заявила, что у президента Украины начинает складываться ощущение, что весь мир должен ему, а это «провоцируют трещины» в отношениях Киева с НАТО.