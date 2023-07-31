Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 июля 2023 11:20

Патрушев: Украина ощущает вседозволенность из-за помощи англосаксов

Глава Совбеза заявил, что Киев использует население в качестве расходного материала
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Патрушев: Украина ощущает вседозволенность из-за помощи англосаксов

Патрушев: Украина ощущает вседозволенность из-за помощи англосаксов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев начинает чувствовать полную вседозволенность, а также безнаказанность на фоне военной помощи от англосаксов и использования украинского население в качестве расходного материала в борьбе с Россией. Такое заявление в понедельник, 31 июля, сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Англосаксы, преследуя цель добиться стратегического поражения России … значительно увеличили военную помощь неонацистскому киевскому режиму, который благодаря такой поддержке ощущает полную вседозволенность и безнаказанность», - заявил глава Совбеза РФ на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

Напомним, ранее западные СМИ стали обращать внимание на неблагодарность президента Украины Владимира Зеленского. Так, газета Politika написала, что, непонимание подчиненного статуса вынуждает страны Запада искать украинскому лидеру замену в Киеве. Журналистка Анна ван Денски заявила, что у президента Украины начинает складываться ощущение, что весь мир должен ему, а это «провоцируют трещины» в отношениях Киева с НАТО.