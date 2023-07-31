В Дагестане спасли козла, зацепившегося рогами за электропровода Фото: кадр из видео

В Дагестане козел зацепился рогами за электропровода и раскачивался на них, как на качелях. Животное пришлось спасать, а после этого вызывать ремонтную бригаду для установки проводов в прежнее положение.

Как рассказали РИА Новости в администрации Чародинского района, где произошел инцидент, козел зацепился рогами за провода, когда его везли в грузовике. По словам представителя администрации, провода в этой местности расположены низко, машина же, в которой перевозили животное, оказалась слишком высока.

На видеозаписи, появившейся в сети, видно как козел раскачивается на проводе, безуспешно пытаясь спрыгнуть на землю. Спустя некоторое время его удалось снять, животное выжило. В настоящее время электромонтажники поднимают провода, повисшие в результате инцидента.