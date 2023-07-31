Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: после провала ВСУ российские войска дойдут до Днепра Фото: Александр КОЦ

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет провалено, после этого российские военные дойдут до Днепра. Такого мнения придерживается бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Когда наступление ВСУ со всеми их резервами полностью захлебнется, думаю, где-то через две или три недели, какой будет следующий шаг Путина?» - рассуждает эксперт в беседе с американским радиоведущим Гарландом Никсоном.

По мнению Макговерна, примерно в середине августа у российской армии появится возможность дойти до Днепра, и эта возможность будет использована.

Экс-аналитик ЦРУ добавил, что техника, которую поставляет киевскому режиму Запад, никак не отразится на «решимости» российский военных продвигаться вперед. В качестве примера он привел видео, на котором танк из РФ в одиночку ликвидировал колонну бронемашин, поставленных ВСУ странами Запада.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о наступлении ВСУ. Он подчеркнул, что украинская армия не имела успехов ни на одном из участков, а также понесла большие потери.

В понедельник, 31 июля, министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал, что потери Вооруженных сил Украины за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц вооружения. Как отметил министр, поставляемое Украине странами Запада оружие не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает конфликт.