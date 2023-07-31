Чернышенко: число поступающих на бюджет через Госуслуги выросло почти в два раза Фото: Shutterstock

Суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» воспользовалось около 550 тысяч абитуриентов, которые подали свыше 2 млн заявлений для поступления в вуз. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, подчеркнув, что в текущем году число поступающих на бюджет через Госуслуги выросло почти в два раза.

«Всего заявлений подано от 931 тысяч абитуриентов по программам специалитета и бакалавриата … Российские абитуриенты направили 2,8 млн заявлений, из них с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» – около 2,2 млн», – отметил вице-премьер, сообщив, что регионами-лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

Прием документов стартовал на портале «Госуслуги» с 20 июня. Как сообщалось, можно подать заявление в пять разных вузов и до пяти специальности в каждом.

«К суперсервису подключены 1022 вуза страны. Абитуриентам не нужно тратить время на дорогу, чтобы отнести в вуз бумажные документы. Заполнить заявление можно всего за несколько минут, самое короткое время подачи - 1 минута 3 секунды», - сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Отмечается, что в тройку самых популярных вузов вошли Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, а также Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Напомним, ранее Чернышенко заявил, что подача документов через портал «Госуслуги» станет обязательной для всех российских высших учебных заведений со следующего года.