Патрушев: Запад курирует атаки БЛА спецслужб Украины на разные регионы России

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад во главе с Соединенными Штатами Америки курирует действия украинских спецслужб по атакам беспилотных аппаратов (БЛА) на различные регионы Российской Федерации. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Петрозаводске по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", - сказал Патрушев, упомянув киевские атаки на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны при помощи воздушных и морских беспилотных аппаратов.

Напомним, в ночь на 17 июля две БЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли двое гражданских - семейная пара, чья несовершеннолетняя дочь осталась сиротой.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали два офисных здания в "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет, а здания получили лишь незначительные фасадные повреждения. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подобные террористические атаки Киева - это акт отчаяния.