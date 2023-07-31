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НовостиПолитика31 июля 2023 11:41

Патрушев: Запад курирует атаки БЛА спецслужб Украины на разные регионы России

Украинскими спецслужбами руководят американцы, заявил секретарь Совбеза РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад во главе с Соединенными Штатами Америки курирует действия украинских спецслужб по атакам беспилотных аппаратов (БЛА) на различные регионы Российской Федерации. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Петрозаводске по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", - сказал Патрушев, упомянув киевские атаки на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны при помощи воздушных и морских беспилотных аппаратов.

Напомним, в ночь на 17 июля две БЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли двое гражданских - семейная пара, чья несовершеннолетняя дочь осталась сиротой.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали два офисных здания в "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет, а здания получили лишь незначительные фасадные повреждения. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подобные террористические атаки Киева - это акт отчаяния.