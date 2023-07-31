«Он сдержит обещание»: Джонни Депп не испугался и прилетит в Россию Фото: REUTERS

Звезда голливудского кинематографа Джонни Депп не будет отказываться от своего обещания и прилетит в Россию 10 ноября 2023 года. Об этом рассказал ТАСС пиар-менеджер группы «Яморе», с которой актер будет записывать совместную песню.

— На прошлой неделе был видеозвонок с командой Деппа. Есть дата, когда планируется приезд, — 10 ноября, запись трека с «Яморе», — рассказала менеджер.

Она отметила, что Депп будет давать концерт в рамках своего тура, а уже там на сцену выйдет группа «Яморе», которая и анонсирует выход совместной композиции. Также по словам менеджера, сейчас актер не в лучшем состоянии, но к осени все должно нормализоваться и все планы реализуются.

Напомним, что ранее музыкант Михаил Лисов сообщил, что еще с 2018 года вел переговоры с командой Джонни Деппа, но его суд с Эмбер Херд осложнил запись совместной песни со звездой голливуда. После окончания судебных процессов, Депп пообещал приехать в Россию.

Удивительно, что изначально актеру предложили большой гонорар за приезд, но и сам Джонни Депп, и его команда, предложили уменьшить цифры в замен на экскурсию по красотам России. Лисов отметил, что Депп «классный мужик» и очень простой в общении.