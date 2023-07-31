МИД России: среди пострадавших при теракте в Пакистане нет граждан РФ

В МИД России выразили сочувствие семьям погибших при теракте в Пакистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пострадавших граждан Российской Федерации при террористическом акте в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана нет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

"В результате подрыва террориста-смертника погибли 46 человек, около 150 получили ранения. По имеющимся данным, росграждан среди пострадавших нет", - заявила Захарова, отметив, что на данный момент ни одна из радикальных организаций не взяла на себя ответственность за теракт.

Дипломат добавила, что Москва решительно осуждает действия экстремистов в Пакистане и выражает соболезнования семьям погибших.

Ранее KP.RU сообщил, что теракт в Пакистане произошел 30 июля. Террорист-смертник устроил взрыв на съезде входящей в правящую коалицию партии. В тот момент в зале находились 400 человек, 40 из которых погибли мгновенно.