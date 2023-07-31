Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 12:00

Минобрнауки: около 7 тысяч человек зачислены в вузы по льготе для участников СВО

В ведомстве отметили, что было подано более 9 тысяч заявлений
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобрнауки: около 7 тысяч человек зачислены в вузы по льготе для участников СВО

Минобрнауки: около 7 тысяч человек зачислены в вузы по льготе для участников СВО

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российские университеты зачислили на обучение примерно 7 тысяч человек по льготе для участников специальной военной операции. Такие данные в понедельник, 31 июля замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

«Мы видели в ходе подачи заявлений большой интерес этой категории, было подано более 9 тысяч заявлений - не физических лиц, а именно заявлений. В приоритетную волну было зачислено ближе к 7 тысячам тех, кто имел на это право», - заявил замглавы ведомства.

Как писал сайт KP.RU, вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» для подачи документов через портал «Госуслуги» воспользовалось примерно 550 тысяч абитуриентов, подавших свыше 2 млн заявлений для поступления в вуз. Он отметил, что в этом году число поступающих на бюджет через портал «Госуслуги» выросло почти в два раза.