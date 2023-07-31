Минобрнауки: около 7 тысяч человек зачислены в вузы по льготе для участников СВО Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российские университеты зачислили на обучение примерно 7 тысяч человек по льготе для участников специальной военной операции. Такие данные в понедельник, 31 июля замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

«Мы видели в ходе подачи заявлений большой интерес этой категории, было подано более 9 тысяч заявлений - не физических лиц, а именно заявлений. В приоритетную волну было зачислено ближе к 7 тысячам тех, кто имел на это право», - заявил замглавы ведомства.

Как писал сайт KP.RU, вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» для подачи документов через портал «Госуслуги» воспользовалось примерно 550 тысяч абитуриентов, подавших свыше 2 млн заявлений для поступления в вуз. Он отметил, что в этом году число поступающих на бюджет через портал «Госуслуги» выросло почти в два раза.