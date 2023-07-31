Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат по повестке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за нарушение требований воинского учета, устанавливая новый размер штрафа за неявку в военкомат по повестке.

Штраф за неявку в военкомат без уважительной причины теперь составит от 10 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, будет повышен и размер штрафа за несообщение в установленном порядке об изменении семейного положения, места работы, учебы, а также образования или о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией. За такое нарушение гражданину грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

Если россиянин не сообщил о выезде за границу на срок более шести месяцев или же о въезде в страну и не явился в военкомат в установленный законом срок, ему может грозить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее Совфед РФ одобрил закон об установлении призывного возраста с 18 до 30 лет с января следующего года.