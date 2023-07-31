Путин подписал закон о задержании до 30 суток в зоне военного положения Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока задержания для подозреваемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений на территориях, где действует военное положение. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Ранее по законам РФ гражданин может быть задержан до избрания ему меры пресечения на срок, который не превышает 48 часов. Согласно поправкам в Уголовный кодекс, подписанным главой государства, теперь в отношении подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления такой срок увеличен до 30 суток.

Закон вступает в силу с момента его опубликования.

Сайт KP.RU писал о внесении поправок в Государственную думу России о задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения. Тогда глава комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказывал, что изменения также предусматривают принудительное и контролируемое перемещение нарушителя с территории, где было введено военное положение.