Путин призвал использовать опыт Крыма при интеграции новых регионов в состав РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Опыт Крыма и Севастополя нужно использовать при интеграции новых регионов в состав России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

«Рассчитываю, что будет продолжена эта напряженная работа по ключевым направлениям, в том числе это касается интеграции новых территорий в состав Российской Федерации. У нас есть опыт Севастополя и Крыма, поэтому эти наработки, конечно, нужно использовать», – сказал глава государства.

Как отметил президент, в новых регионах России есть своя специфика, обусловленная боевыми действиями. Российский лидер напомнил, что жители республик Донбасса с 2014 года живут в условиях военных действий. Он призвал учитывать это обстоятельство при их интеграции в состав РФ.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября 2022 года Путин подписал договоры о вхождении в состав России Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.