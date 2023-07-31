Российские полярники впервые вырастили арбузы в Антарктиде Фото: EAST NEWS

Восемь арбузов смогли вырастить на антарктической станции «Восток», которая является самым холодным местом на нашей планете. Эксперимент был проведен впервые учеными 68-й Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического НИИ вместе с коллегами из Агрофизического НИИ, а также Института медико-биологических проблем РАН.

Как сообщается, арбузы уже попробовали. Отмечается, что они оказались сладкими и ароматными, ничуть не уступают выращенным в открытом грунте образцам. Однако вес антарктических арбузов значительно меньше - до одного кг, а их размер - до 13 см в диаметре.

Арбузы смогли вырастить за 103 дня при помощи беспочвенной технологии «панопоника», а вместо земли использовался почвозаменитель с питательными растворами. Выбирали сорта, которые могут адаптироваться к низкому атмосферному давлению, а также дефициту кислорода.

«Оранжерея на станции благоприятно воздействует на эмоциональное состояние полярников, многие месяцы находящихся в обособленном коллективе, в условиях полярной ночи, низких температур и ограниченного жизненного пространства», - заявил директор ААНИИ Александр Макаров.

Напомним, накануне стало известно, что в Антарктиде растаял кусок льда размером с Аргентину. По данным Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), площадь льда стала меньше прошлого зимнего рекорда на 1,6 млн квадратных километров.