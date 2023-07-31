«Не умею жить без него»: певица Натали рассказала о скончавшемся муже

Певица Натали рассказала о скончавшемся муже Фото: из соцсетей

Певица Натали рассказала о горечи после утраты своего мужа Александра Рудина, заявив, что, предчувствуя свою смерть, он учил ее жить без него.

Натали заявила, что Рудин был не только мужем, но и учителем, который подарил ей профессию, а жизнь с ним была «настоящей сказкой». Певица также заявила, что она готова учиться жить дальше, выполняя последнюю волю своего супруга, который хотел, чтобы она продолжала выступать и петь.

«Вся моя жизнь - это песня для него и про него. Не умею жить без него …пока, буду учиться ...Я сражалась, а он как будто предчувствовал, что уйдет, и учил эти два года жить без него … Буду петь, думаю, смогу… Навеки, мой любимый, «о, боже, какой мужчина», света тебе и покоя», - написала она в соцсети.

Сообщалось, что Рудин умер из-за последствий коронавируса, за которым следовали два года борьбы с болезнью. Натали сообщила, что похоронила своего мужа на кладбище в Дзержинске рядом с его отцом. Как писал «КП», артистка за две недели до смерти супруга похоронила и его отца.