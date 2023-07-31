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НовостиЗвезды31 июля 2023 12:59

Ольга Орлова рассказала, почему не носит каблуки

Ольга Орлова сообщила, что не может носить каблуки из-за травмы ноги
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Ольга Орлова рассказала, почему не носит каблуки

Ольга Орлова рассказала, почему не носит каблуки

Фото: из соцсетей

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что теперь не может носить каблуки из-за травмы ноги.

Артистка провела рубрику «вопрос-ответ», в которой один из подписчиков поинтересовался, почему певица «очень редко надевает босоножки». В итоге 45-летняя Орлова рассказала, с какими трудностями она столкнулась несколько лет назад.

Орлова уточнила, что пару лет назад получила травму голеностопа, после чего ей пришлось полгода ходить на костылях, а теперь певица просто не надевает обувь, которая может вызвать дискомфорт.

«Хожу только в определенных лодочках или обуви, которая удобна», - рассказала телеведущая своим подписчикам.

Напомним, в феврале этого года Орлова родила дочь Анну, а мае ребенка крестила. Крестной матерью была близкая артистки и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина.