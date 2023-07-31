Павел Воля заявил об обмороках на съемках шоу "Выжить в Дубае" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеведущий и юморист Павел Воля рассказал о сложностях при съемках шоу "Выжить в Дубае". По его словам, съемочный процесс шел очень нелегко.

На протяжении всего процесса дежурила бригада медицинских специалистов. При этом, участник не раз падали в обмороки в программе.

"А ночью чуть ли не было обморожения, потому что днем +40°C, а ночью 5°C", — поделился Павел в беседе с mk.ru.

Жена комика Ляйсан Утяшева, которая является соведущей проекта, отметила, что после шоу начала больше ценить кондиционер, душ и чистую постель.

Также участница шоу, певица Ольга Серябкина ранее рассказала Павлу Воле об обмане, случившемся во время съёмок шоу "Выжить в Дубае". Как оказалось, продюсер и ведущий этого шоу на телеканале ТНТ Воля не знал, чем занималась Серябкина и другие участники.