Пенсии работающих пенсионеров в России пересчитают с 1 августа 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 августа 2023 года вырастет размер выплатам некоторым пожилым людям. Прежде всего, повышение коснется работающих пенсионеров.

Если пожилой человек продолжает работать, то пенсия ему не индексируется на величину инфляции. Однако, если такой пенсионер трудится официально, то с каждым отработанным годом растет сумма переведенных за него работодателем страховых взносов. Как следствие, возрастает и число пенсионных баллов, на основе которых рассчитывает выплата. В связи с этим два раза в год работающим пожилым людям пересчитывается и пенсия.

Максимально сумма прибавки к пенсии для такой категории граждан составит 371 рубль и 31 копейку.

Кроме того, 1 августа 2023 года пересчитают и пенсии бывшим летчикам и горнякам. И те, и другие при определенной выслуге лет имеют право на доплату за опасные условия труда. Размер надбавки рассчитывается в индивидуальном порядке, а четыре раза в год ее пересматривают.

Сайт KP.RU ранее писал об увеличении пенсий с 1 июля 2023 года для трех категорий граждан. Это те, кому в июне исполнилось 80 лет. Также увеличится пенсия у тех, кто в предыдущие месяцы завершил свою трудовую деятельность. Их пенсия будет проиндексирована за то время, пока они работали. Третья категория – те, кто предоставил дополнительные документы для учета нового стажа.