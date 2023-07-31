Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал указ о подготовки и проведении праздничных мероприятий в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

По документу, данное решение принято с учетом значения в мировой истории Победы советского народа в ВОВ. Координировать подготовку празднования будет оргкомитет "Победа".

Также правительство за 3 месяца должно подготовить план празднований, который должен предусмотреть и торжественные мероприятия, посвященные ключевым битвам Великой Отечественной войны. Властям необходимо разработать и план мероприятий с участием глав иностранных государств, и принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.

Также 31 июля глава государства подписал закон об увеличении срока задержания для подозреваемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений на территориях, где объявлено военное положение.