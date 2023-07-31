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НовостиВ мире31 июля 2023 14:04

На пляже турецкого курорта Шиле обнаружили 28 неразорвавшихся мин

Восемь боеприпасов были доставлены на берег для последующего уничтожения
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На пляже турецкого курорта Шиле обнаружили 28 неразорвавшихся мин

На пляже турецкого курорта Шиле обнаружили 28 неразорвавшихся мин

Фото: pixabay.com

Пляж турецкого курорта Шиле на побережье Черного моря закрыли в связи с обнаружением там 28 неразорвавшихся мин.

Как передает телеканал NTV со ссылкой на администрацию провинции Стамбул, в которой расположен курорт, мины были найдены водолазами. Восемь боеприпасов были доставлены на берег для последующего уничтожения.

Власти провинции уточнили, что мины будут уничтожены в среду, 2 августа. В настоящее время водолазы продолжают обследование дня Черного моря рядом с пляжем.

Напомним, ранее в ООН заявили, что почти треть территории Украины оказалась усыпана неразорвавшимися снарядами. Как отметила в этой связи замгенсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло, наземные мины будут представлять опасность для гражданского населения Украины в течение нескольких лет.