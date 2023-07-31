На пляже турецкого курорта Шиле обнаружили 28 неразорвавшихся мин Фото: pixabay.com

Пляж турецкого курорта Шиле на побережье Черного моря закрыли в связи с обнаружением там 28 неразорвавшихся мин.

Как передает телеканал NTV со ссылкой на администрацию провинции Стамбул, в которой расположен курорт, мины были найдены водолазами. Восемь боеприпасов были доставлены на берег для последующего уничтожения.

Власти провинции уточнили, что мины будут уничтожены в среду, 2 августа. В настоящее время водолазы продолжают обследование дня Черного моря рядом с пляжем.

Напомним, ранее в ООН заявили, что почти треть территории Украины оказалась усыпана неразорвавшимися снарядами. Как отметила в этой связи замгенсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло, наземные мины будут представлять опасность для гражданского населения Украины в течение нескольких лет.